Rete ferroviaria italiana assume mille dipendenti per far accelerare la manutenzione (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono mille i posti di lavoro in viaggio sui binari italiani e destinati ad arrivare a destinazione entro fine anno. Con l'obiettivo di adeguare la Rete ferroviaria lungo lo stivale. Entro il 2021 Rete ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Sonoi posti di lavoro in viaggio sui binari italiani e destinati ad arrivare a destinazione entro fine anno. Con l'obiettivo di adeguare lalungo lo stivale. Entro il 2021...

Advertising

faustalissia : RT @Music_Maps: @scenarpolitici Vi fanno credere che il ponte è una priorità quando invece è più importante mettere in sicurezza le autosra… - VoceIddio : @theciosaz @Fernana48631339 Sempre meno gente gira in bici. In compenso hanno messo su la più grande rete ferroviar… - voceditalia : Rete Ferroviaria Italiana avvia piano assunzioni, 1.000 entro l’anno - icemastromatteo : RT @RossellaMuroni: Prima del #PonteSulloStretto dotiamo le rete ferroviaria di Sicilia e Calabria del doppio binario, rafforziamo i traspo… - l_honestly : @raffaellapaita Ma cruciale per chi? Le strade fanno schifo idem la rete ferroviaria, cosa facciamo partiamo dal te… -