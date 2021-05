Reinhold Messner sposa Diane Schumacher: “Ma qualcosa mi rattrista” (Di giovedì 13 maggio 2021) Reinhold Messner è pronto per il suo terzo matrimonio. La futura Signora Messner si chiama Diane Schumacher. Reinhold Messner (Getty Images)Per anni ha prestato il suo volto alla pubblicità di un ‘acqua. Le immagini dello spot raffiguravano alte montagne, cascate di acqua freschissima, illuminate dal sole, sotto un cielo azzurro. Quei luoghi si legavano naturalmente al protagonista dello spot, quei luoghi erano i suoi luoghi, i luoghi di una vita straordinaria di un uomo straordinario. Se si pensa alle montagne il suo nome è quasi un’appendice di queste: Reinhold Messner . POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Reinhold Messner si sposa per la terza volta a 76 anni, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021)è pronto per il suo terzo matrimonio. La futura Signorasi chiama(Getty Images)Per anni ha prestato il suo volto alla pubblicità di un ‘acqua. Le immagini dello spot raffiguravano alte montagne, cascate di acqua freschissima, illuminate dal sole, sotto un cielo azzurro. Quei luoghi si legavano naturalmente al protagonista dello spot, quei luoghi erano i suoi luoghi, i luoghi di una vita straordinaria di un uomo straordinario. Se si pensa alle montagne il suo nome è quasi un’appendice di queste:. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>siper la terza volta a 76 anni, ...

Advertising

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Per il momento solo in privato le terze nozze del re degli Ottomila. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr - meleonoray : RT @ZinnonaRyder: Reinhold Messner (77 anni) sposa la sua ragazza di 35 più giovane. Quando non trovi la persona della tua vita è perché f… - infoitinterno : Reinhold Messner si risposa a 77 anni con Diane Schumacher - infoitinterno : Reinhold Messner, le confessioni della giovanissima promessa sposa: 'Non sapevo se fosse ancora vivo. E avevo un ma… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Per il momento solo in privato le terze nozze del re degli Ottomila. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr -