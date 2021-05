Regioni, come cambiano i colori: solo la Valle d’Aosta in arancione, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna con numeri da zona bianca (Di giovedì 13 maggio 2021) Covid: ecco come cambiano i colori delle Regioni da lunedì 17 maggio Lunedì 17 maggio cambiano nuovamente i colori delle Regioni: domani, venerdì 14 maggio, il consueto monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute rivelerà le nuove fasce d’appartenenza di ogni area. Quella che va delineandosi, comunque, è un’Italia tutta gialla con tre Regioni con numeri da zona bianca: resta da capire, però, se l’indice Rt, che molte zone hanno vicino a 1, inciderà sul prossimo monitoraggio costringendo diverse Regioni a passare in arancione. I nuovi colori delle Regioni da lunedì Attualmente tutte le Regioni, ad eccezione di ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Covid: eccodelleda lunedì 17 maggio Lunedì 17 maggionuovamente idelle: domani, venerdì 14 maggio, il consueto monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute rivelerà le nuove fasce d’appartenenza di ogni area. Quella che va delineandosi, comunque, è un’Italia tutta gialla con treconda: resta da capire, però, se l’indice Rt, che molte zone hanno vicino a 1, inciderà sul prossimo monitoraggio costringendo diversea passare in. I nuovidelleda lunedì Attualmente tutte le, ad eccezione di ...

