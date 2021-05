Regione Lombardia investe 140 mln nella patrimonializzazione delle Pmi (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Una grande misura a favore delle piccole, medie imprese è stata approvata ieri dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi. 140 i milioni di euro complessivi, di cui 100 milioni per finanziamenti a medio e lungo termine, 25 come garanzie sui finanziamenti concessi e 15 come contributi a fondo perduto per le Micro, Piccole, Medie Imprese per rafforzare la propria struttura patrimoniale. La Lombardia è la prima Regione in Italia a mettere a disposizione del tessuto produttivo una cifra di queste dimensioni. Dunque, per far fronte alla sottocapitalizzazione delle MPMI Regione Lombardia interviene con una misura a supporto del rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una platea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Una grande misura a favorepiccole, medie imprese è stata approvata ieri dalla Giunta disu proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi. 140 i milioni di euro complessivi, di cui 100 milioni per finanziamenti a medio e lungo termine, 25 come garanzie sui finanziamenti concessi e 15 come contributi a fondo perduto per le Micro, Piccole, Medie Imprese per rafforzare la propria struttura patrimoniale. Laè la primain Italia a mettere a disposizione del tessuto produttivo una cifra di queste dimensioni. Dunque, per far fronte alla sottocapitalizzazioneMPMIinterviene con una misura a supporto del rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una platea ...

