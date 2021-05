Reggio Calabria, scoperto mercato nero dei carburanti: sequestrate 5 imprese per riciclaggio, false fatturazioni e violazione delle norme sulle accise [NOMI e DETTAGLI] (Di giovedì 13 maggio 2021) Reggio Calabria, sequestrate imprese per circa 15 milioni di euro Questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Reggio Calabria ed in provincia di Messina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, a conclusione dell’operazione deNOMInata “Metameria”, hanno dato esecuzione ad un Decreto di Sequestro preventivo, emesso dal Tribunale del capoluogo – sezione GIP – nei confronti delle seguenti imprese con relativo patrimonio aziendale ammontante nel complesso a circa 15 milioni di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)per circa 15 milioni di euro Questa mattina, alle prime luci dell’alba, aed in provincia di Messina, i Carabinieri del Comando Provinciale di, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, a conclusione dell’operazione denata “Metameria”, hanno dato esecuzione ad un Decreto di Sequestro preventivo, emesso dal Tribunale del capoluogo – sezione GIP – nei confrontiseguenticon relativo patrimonio aziendale ammontante nel complesso a circa 15 milioni di ...

Advertising

Strill_it : Reggio Calabria – 5 imprese sequestrate per riciclaggio, violazione norme sulle accise e fatturazione per operazion… - ChiaraAndrea_B : Se te ne vai a giro per i Gigli con la mascherina della juve(merda) e io ti infamo, tu stai zitto e magari la pross… - iocambiorotta : Happy news ?????? A Brancaleone (provincia di Reggio Calabria), al via il progetto ' I SENTIERI del TEMPO' ??????… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Operazione 'Amici in comune'. Arrestato sindaco dell'alto Tirreno cosentino. VIDEO) è stato pub… - diVirgilioA : @Diesira3 @biopresto68 @CottarelliCPI Reggio Emilia a parità di popolazione prende, 'DALLO STATO ITALIANO' 100 volt… -