Reggio Calabria | De Lillo a StrettoWeb | “Falcomatà ha fatto bene | il Granillo ha uno dei terreni di gioco migliori d’Italia E la Reggina…”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021) FotoL’intervista dial responsabile dei rapporti istituzionali della Reggina Fabio Desulla lettera di, sullo stadioe sui tifosi allo stadio La notizia di ieri pomeriggio continua a far parlare, nonostante siano passate 24 ore e la Uefa abbia scelto ufficialmente la sede della finale di Champions League. Ma era forse anche questo l’obiettivo del Sindaco diGiuseppe: far sì che venissero promosse, anche solo con l’eco dei media, la città dello Stretto e il, proposto come luogo dell’atto conclusivo della competizione europea di calcio più importante tra Manchester City e Chelsea e in scena il prossimo 29 maggio. Ne abbiamo parlato con chi, in ...