Regalo fiscale Ue ad Amazon. Bezos può tenersi 250 milioni. La Corte europea sconfessa la Commissione. M5S: “Serve la digital tax” (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembra incredibile ma mentre il mondo intero si interroga su come far pagare le tasse ai big del web, la Corte di Giustizia europea decreta che non c’è stato “vantaggio selettivo in favore del gruppo Amazon” e assolve l’azienda dal pagamento di 250 milioni di euro di tasse non pagate. Con un verdetto a sorpresa, i giudici hanno annullato la decisione della Commissione Ue che dichiarava l’aiuto al colosso americano incompatibile con il mercato interno e per questo chiedeva all’azienda di Jeff Bezos di rimediare. Una tesi che non ha convinto il Tribunale europeo che ritiene che la Commissione non è stata in grado di dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che ci sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale di una filiale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembra incredibile ma mentre il mondo intero si interroga su come far pagare le tasse ai big del web, ladi Giustiziadecreta che non c’è stato “vantaggio selettivo in favore del gruppo” e assolve l’azienda dal pagamento di 250di euro di tasse non pagate. Con un verdetto a sorpresa, i giudici hanno annullato la decisione dellaUe che dichiarava l’aiuto al colosso americano incompatibile con il mercato interno e per questo chiedeva all’azienda di Jeffdi rimediare. Una tesi che non ha convinto il Tribunale europeo che ritiene che lanon è stata in grado di dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che ci sia stata un’indebita riduzione dell’oneredi una filiale ...

Advertising

infoiteconomia : Il maxi regalo di Draghi a UniCredit per chiudere la saga Siena: 7 miliardi di dote fiscale perché Orcel prenda Mps… - DiegoMozzo : RT @lauranaka: Su Mps #Draghi non diverso da Conte, anzi. Il maxi regalo di Stato a UniCredit si fa più ricco e se le doti potranno essere… - finanza_online : RT @lauranaka: Su Mps #Draghi non diverso da Conte, anzi. Il maxi regalo di Stato a UniCredit si fa più ricco e se le doti potranno essere… - OSpeleologo : RT @lauranaka: Su Mps #Draghi non diverso da Conte, anzi. Il maxi regalo di Stato a UniCredit si fa più ricco e se le doti potranno essere… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Su Mps #Draghi non diverso da Conte, anzi. Il maxi regalo di Stato a UniCredit si fa più ricco e se le doti potranno essere… -