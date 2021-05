Referendum Eutanasia legale, mobilitazione anche a Pomezia: sabato 15 raccolta firme in Piazza Indipendenza (Di giovedì 13 maggio 2021) sabato 15 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:30, la Cellula Coscioni Pomezia Senza Barriere aderisce all’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni e sarà in Piazza Indipendenza per lanciare l’ultimo appello al Parlamento sul tema perché approvi una legge sull’Eutanasia. La ripresa della mobilitazione nazionale accenderà le luci sul #ReferendumEutanasialegale, per il quale verranno raccolte le firme da luglio a settembre. Serviranno almeno 500 mila firme per abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia in Italia. La Piazza di sabato 15 maggio vuole richiamare il Parlamento all’attenzione sull’Eutanasia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021)15 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:30, la Cellula CoscioniSenza Barriere aderisce all’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni e sarà inper lanciare l’ultimo appello al Parlamento sul tema perché approvi una legge sull’. La ripresa dellanazionale accenderà le luci sul #, per il quale verranno raccolte leda luglio a settembre. Serviranno almeno 500 milaper abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’in Italia. Ladi15 maggio vuole richiamare il Parlamento all’attenzione sull’...

marcocappato : In Parlamento non vogliono discutere di #eutanasia. Che sorpresa vero? Suggerimento: indignatevi di meno partecipat… - CorriereCitta : Referendum Eutanasia legale, mobilitazione anche a Pomezia: sabato 15 raccolta firme in Piazza Indipendenza - MasterEggInto : RT @Blowjoint: 'È proprio con l’obiettivo di una piena e non discriminatoria legalizzazione dell’eutanasia sul modello olandese che dal pri… - annamariavasile : RT @Blowjoint: 'È proprio con l’obiettivo di una piena e non discriminatoria legalizzazione dell’eutanasia sul modello olandese che dal pri… - beretta_gio : RT @Blowjoint: 'È proprio con l’obiettivo di una piena e non discriminatoria legalizzazione dell’eutanasia sul modello olandese che dal pri… -