Record italiano sui 100 metri per Marcell Jacobs | figlio di un marines Usa e di una mamma bresciana video

(Di giovedì 13 maggio 2021)(Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana. L’azzurro abbatte ildei 100firmando il tempo di 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018 a Madrid.di un marine “Sapevo di essere in forma, le indoor e la frazione corsa (8?91, ndr) ai Mondiali di staffette mi avevano dato enorme fiducia ma dovevo non sbagliare in partenza: sui blocchi ero un po’ teso perché ero il primo ad avere grandi aspettative” ha detto. Grandi e sportivissimi complimenti da Filippo Tortu: “Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda, anche a ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : Fulmine Marcell Jacobs, record italiano dei 100 metri. L'azzurro a Savona corre in 9''95, con vento a favore e migl… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? NUOVO RECORD ITALIANO NEI 100 METRI PER JACOBS (9.95). BATTUTO A SAVONA IL PRECEDENTE PRIMATO… - Ketarim : RT @Pinucci63757977: Marcell Jacobs,campione europeo indoor, al meeting di Savona ha corso uno strepitoso 9.95 sui 100 metri frantumando il… - PRYMETYMEJ3 : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? MARCELL JACOBS 9.95 RECORD ITALIANO NEI 100 METRI ???????????? il VIDEO dell'impresa dell'azzurro a Savona ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Record italiano

Tra i primi a complimentarsi con il nuovo recordmanè Filippo Tortu (Fiamme Gialle), fino ... Questo nuovomi stimolerà ancora di più. Bravo Marcell! Ci vediamo in pista". 13 maggio 2021... ragazza di Sardegna (reduce dalle World Relays in Polonia) che ha esordito all'aperto nei "suoi" 200 metri in una stagione per lei importante dopo il titoloassoluto e il...IN AGGIORNAMENTO. Un lampo. Un’impresa. Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica azzurra: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batter ...Non soltanto il record italiano di Marcell Jacobs (9.95 sui 100 metri in batteria) e la vittoria di Lorenzo Patta (10.13 nella finale dei 100) al Meeting di Savona 2021. C'era tanta attesa per Larissa ...