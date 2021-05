Rebic, gol per la Champions. Lo show (anche quest'anno) arriva al ritorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Pallone a casa per ricordo, dentro il borsone, come si conviene a chi ha fatto centro tre volte nella stessa partita. Gli inglesi la chiamano hat trick , ovvero tripletta. E uscire da uno stadio con ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Pallone a casa per ricordo, dentro il borsone, come si conviene a chi ha fatto centro tre volte nella stessa partita. Gli inglesi la chiamano hat trick , ovvero tripletta. E uscire da uno stadio con ...

Advertising

PietroMazzara : Doveva fare l’Ibrahimovic, lo ha fatto al meglio con 4 gol e un assist in quattro giorni. #Rebic - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - ilPratiHattrick : RT @AcVo_KA: a sinistra Rebic, a destra Chiesa, con 5 partite in meno ha fatto 3 gol in più e solo 3 assist in meno, costando decisamente m… - cldsccbrz : RT @AcVo_KA: a sinistra Rebic, a destra Chiesa, con 5 partite in meno ha fatto 3 gol in più e solo 3 assist in meno, costando decisamente m… -