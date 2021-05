Ratchet & Clank: Rift Apart ha un Trofeo Platino che fa parecchio gola (Di giovedì 13 maggio 2021) Cacciatori di trofei, questa notizia fa al caso vostro! Il platform d'azione di Insomniac, Ratchet and Clank: Rift Apart, avrà un Trofeo di Platino relativamente facile da aggiungere alla vostra collezione. A svelare la lieta novella è il direttore del gioco Mike Daly, che, in una recente intervista, ha affermato che Rift Apart dà la possibilità di raggiungere il Platino "abbastanza facilmente", addirittura può essere ottenuto in una singola partita, se ci si impegna. "Posso dire che i trofei per questo gioco sono di nuovo, piuttosto raggiungibili", ha detto Daly. "E' possibile ottenerlo in una partita, però, bisogna essere abbastanza accurati nel modo in cui vi avvicinate al gioco. Quindi, se avete esplorato gli ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Cacciatori di trofei, questa notizia fa al caso vostro! Il platform d'azione di Insomniac,and, avrà undirelativamente facile da aggiungere alla vostra collezione. A svelare la lieta novella è il direttore del gioco Mike Daly, che, in una recente intervista, ha affermato chedà la possibilità di raggiungere il"abbastanza facilmente", addirittura può essere ottenuto in una sinpartita, se ci si impegna. "Posso dire che i trofei per questo gioco sono di nuovo, piuttosto raggiungibili", ha detto Daly. "E' possibile ottenerlo in una partita, però, bisogna essere abbastanza accurati nel modo in cui vi avvicinate al gioco. Quindi, se avete esplorato gli ...

