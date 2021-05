Rapporto Eurispes | sempre più poveri | nel 2020 persi 440mila posti lavoro

(Di giovedì 13 maggio 2021)più. Il presidenteGian Maria Fara riporta che “secondo i dati di banca d’Italia già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane abbia subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il 15%. La situazione è particolarmente allarmante tra i lavoratori indipendenti: quasi l’80% ha subìto un calo nel reddito e per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare. Mentre l’Istat segnala per illa perdita di 440.000di”.Italia 2021 – Lo speciale Ma nella prospettiva di Fara anche prima la situazione era tutt’altro che rosea. “Le statistiche ufficiali parlano di 4,6 milioni diassoluti nell’Italia pre-Covid, un numero certamente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Eurispes

Emerge dalItalia 2021 dell'presentato oggi. ad_dyn Diversa la situazione tra le vittime sul lavoro: dei 461 decessi registrati al 31 gennaio 2021, 79 sono femminili ossia, in ...Sono alcuni dei dati emersi dal 33esimoItalia2021 , appena presentato , che ha indagato sul consumo di psicofarmaci da parte dei cittadini e sul ricorso al sostegno psicologico in ...Rapporto Italia 2021 di Eurispes. Per gli italiani rom, senza dimora e transgender sono i più discriminati. Ampio favore verso coppie di fatto (64,4%), eutanasia (70,4%) e fecondazione eterologa (57,5 ...L'analisi di Eurispes: "Non è fuorviante parlare per l'Italia dell'esigenza e della prospettiva di una palingenesi della repubblica che guardi al passato dei Padri Costituenti". Fara: "Il populismo è ...