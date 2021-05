Rapporto Eurispes | sempre più poveri | nel 2020 persi 440mila posti lavoro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Eurispes

... Elena Bonetti, in un'intervista alla rivista online dell'. 'E' il riconoscimento di un ... In questo modo, dicono le simulazioni contenute nel, facendo riferimento ad una famiglia con 2 ...... oltre, secondo' ad una cultura familiare che non è ancora in grado di distribuire con equità i compiti, con ripercussioni sulle opportunità di carriera'. Anche daldi Save the ...(Adnkronos) - Sempre più poveri. Il presidente Eurispes Gian Maria Fara riporta che "secondo i dati di banca d'Italia già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane abbia ...E' quanto emerge dal 33esimo Rapporto Italia di Eurispes. Cresce la fiducia in Mattarella - Negli ultimi dieci anni, dal 2011 al 2021, il grado di fiducia nei confronti del sistema delle Istituzioni ...