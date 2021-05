Raggi, che figuraccia: “CasaPound non sfilerà”. Ma la manifestazione è autorizzata (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – “L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossimo 29 maggio. Noi diciamo no. La nostra città non può accettare cortei di chi inneggia al fascismo”. Così Virginia Raggi cinguetta su Twitter. Il sindaco della Capitale sembra sempre più ossessionata da CasaPound, a tal punto da convincersi pure di aver impedito una manifestazione a un movimento di un movimento politico che come tutti gli altri intende semplicemente scendere legittimamente in piazza. Un principio costituzionale che il primo cittadino di Roma non può certo stracciare con un tweet buttato là giusto per iniziare la campagna elettorale. CasaPound: “Non decide la Raggi, la manifestazione è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – “L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano.ha annunciato unaper il prossimo 29 maggio. Noi diciamo no. La nostra città non può accettare cortei di chi inneggia al fascismo”. Così Virginiacinguetta su Twitter. Il sindaco della Capitale sembra sempre più ossessionata da, a tal punto da convincersi pure di aver impedito unaa un movimento di un movimento politico che come tutti gli altri intende semplicemente scendere legittimamente in piazza. Un principio costituzionale che il primo cittadino di Roma non può certo stracciare con un tweet buttato là giusto per iniziare la campagna elettorale.: “Non decide la, laè ...

borghi_claudio : Non vorrete mica dire che pure per fare il sindaco è i... in... inc... Gualtieri già sbanda su Roma e la confonde… - ItaliaViva : Dopo 5 anni di fallimenti da parte di Virginia Raggi, l'unica candidatura, in grado di sfidarla e di cambiare tutto… - CarloCalenda : Il fatto che il PD dichiari che nel caso di una sconfitta di Gualtieri sosterrà la Raggi al secondo turno mi pare d… - MMoreolo : RT @Dham90CPI: L'Italia chiama. Il #29maggio tutti a Roma. #CasaPound Ps: credo che la #Raggi non si sarà ?? - Barone14532794 : RT @Marco12732393: Non è certo la Raggi che può decidere chi deve o non deve manifestare! #casapound -