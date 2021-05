“Quello non è il suo posto”. L’ex naufrago contro Elettra Lamborghini: l’opinionista dell’Isola colpita e affondata (Di giovedì 13 maggio 2021) Elettra Lamborghini ultimamente è alle prese con tanto fitness e la ripresa della sua dieta vegetariana. Il suo ingresso all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha stupito tutti. La verace emiliana ha spiazzato il suo pubblico con una intrigante nuova acconciatura: una frangia inizi 2000 che niente ha da invidiare a quelle di Victoria Cabello o Daniela Collu. Elettra Lamborghini ha tantissimi fan, ma tra questi non c’è un ex naufrago dell’Isola dei Famosi in particolare. L’ex concorrente del reality in una recente intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, ha criticato aspramente l’opinionista. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti, Il Visconte innamorato di Barbara D’Urso. Le sue parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)ultimamente è alle prese con tanto fitness e la ripresa della sua dieta vegetariana. Il suo ingresso all’ultima puntatadei Famosi ha stupito tutti. La verace emiliana ha spiazzato il suo pubblico con una intrigante nuova acconciatura: una frangia inizi 2000 che niente ha da invidiare a quelle di Victoria Cabello o Daniela Collu.ha tantissimi fan, ma tra questi non c’è un exdei Famosi in particolare.concorrente del reality in una recente intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, ha criticato aspramente. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti, Il Visconte innamorato di Barbara D’Urso. Le sue parole ...

Advertising

ladyonorato : Covid, Donato (Lega) a epidemiologa Salmaso su La7: “Mi citi lo studio che dimostra quello che lei dice. Io non lo… - CarloCalenda : In piazza con la comunità ebraica romana a sostegno della pace in Medio Oriente. Il primo passo verso una soluzione… - FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - swanvrose : menomale che in questo periodo non ho comprato nessuna photocard dai go ma questa storia mi ha messo molta ansia or… - FarodiRoma : Violenta aggressione a Fano per smalto sulle unghie, la vittima esce dall’anonimato: “Io non ho paura però quello c… -