Quattro dosi di vaccino alla 23enne, disidratata nonostante beva molto: i sintomi dopo l'errore (Di giovedì 13 maggio 2021) Le condizioni della 23enne di Massa Carrara cui sono state iniettate 4 dosi di vaccino contro il Covid-19 restano stabili, ma la madre della giovane ora rivela che qualche sintomo a seguito dell'errore c'è. La figlia rimarrà sotto osservazione nei prossimi mesi e non è escluso che possa aver bisogno di rifare il vaccino, proprio a causa del sovradosaggio. La 23enne con 4 dosi di vaccino è disidratata: i sintomi È già stata dimessa dall'ospedale la tirocinante di Psicologia che domenica ha ricevuto 4 dosi di vaccino invece di quella regolare. Un caso di cui si sta discutendo molto, specialmente perché rappresenta un unicum in Italia: i test Pfizer sul ...

