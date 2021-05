Quarant' anni fa l' attentato al Papa L' ombra della morte su piazza San Pietro

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio del 1981, il ventitreenne turco Ali Agca esplode due colpi di pistola contro Karol Wojtyla. Il mondo rimane con il fiato sospeso per ore. Cosciente, ma gravemente ferito, il Pontefice viene operato al Policlinico Gemelli e si salva. Perdonerà il suore che otterrà anche la grazia. Chi è l’re? Un lupo solitario o l’emissario di un gruppo terroristico con complici sfuggiti alle magliegiustizia? Le piste, scandagliate negli, lasceranno lui come unico misterioso protagonista

Perché ha tentato di uccidere il Papa? Chi sono i mandanti? Domande che adall'attentato a Karol Wojtyla restano senza risposta. Il Pontefice tra grandi sofferenze sopravvive: porterà, ...... il proiettile portato alla Madonna di Fatima Adi distanza l'attentato a Karol Wojtyla resta sostanzialmente non risolto del tutto. Il Pontefice tra grandi sofferenze sopravvive a quell'...Quella traiettoria inspiegabile a zig zag diede la possibilità al Pontefice di continuare a vivere. A zig zag procede il percorso di ambientalizzazione avviato a Taranto ...Wojtyla aveva appena tenuto l’udienza in piazza San Pietro, e stava salutando i fedeli percorrendo la piazza a bordo della papamobile. Quattro minuti dopo l’ingresso del Pontefice in piazza San Pietro ...