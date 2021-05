Quanto guadagna Mario Draghi come premier? Niente. Ha rinunciato allo stipendio (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma - Il presidente del consiglio Mario Draghi ha rinunciato allo stipendio da presidente del consiglio. Il "beau geste" dell'ex numero uno della Banca centrale europea è emerso dai dati pubblicati ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma - Il presidente del consigliohada presidente del consiglio. Il "beau geste" dell'ex numero uno della Banca centrale europea è emerso dai dati pubblicati ...

Advertising

romeoagresti : Il vicepresidente del #Gremio, Marcos Hermann, a @GoalBR: “Rispetto a quanto guadagna in Europa, #DouglasCosta ha a… - amperrino : Governo, quanto guadagna Draghi?Da premier zero. Colao è il più ricco - infoitinterno : Quanto guadagna Mario Draghi per gestire l’emergenza Covid? - DSss79 : RT @romeoagresti: Il vicepresidente del #Gremio, Marcos Hermann, a @GoalBR: “Rispetto a quanto guadagna in Europa, #DouglasCosta ha abbassa… - YBah96 : RT @romeoagresti: Il vicepresidente del #Gremio, Marcos Hermann, a @GoalBR: “Rispetto a quanto guadagna in Europa, #DouglasCosta ha abbassa… -