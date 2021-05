Quando il nuovo decreto? Le ipotesi su coprifuoco, aperture e matrimoni (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci sarà un nuovo decreto del governo presieduto da Mario Draghi per aggiornare le misure finalizzate a contenere la diffusione del Covid. I dati raccontano di una situazione epidemiologica in miglioramento, di un calo della pressione dei servizi sanitari e di una vaccinazione che adesso viaggia a ritmi sostenuti. Non ci saranno, però, fughe in avanti. La parola d'ordine, da ciò che si percepire, sono gradualità e prudenza. nuovo decreto: le date da tenere in considerazione Saranno, dunque, riviste quelle che sono state le norme del 26 aprile, attualmente in vigore e che già avevano diversi punti per i quali si poteva parlare di allentamento. Le date chiave da tenere presente saranno essenzialmente tre: 14 maggio: Quando arriverà il consueto monitoraggio settimanale che offrirà un quadro ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci sarà undel governo presieduto da Mario Draghi per aggiornare le misure finalizzate a contenere la diffusione del Covid. I dati raccontano di una situazione epidemiologica in miglioramento, di un calo della pressione dei servizi sanitari e di una vaccinazione che adesso viaggia a ritmi sostenuti. Non ci saranno, però, fughe in avanti. La parola d'ordine, da ciò che si percepire, sono gradualità e prudenza.: le date da tenere in considerazione Saranno, dunque, riviste quelle che sono state le norme del 26 aprile, attualmente in vigore e che già avevano diversi punti per i quali si poteva parlare di allentamento. Le date chiave da tenere presente saranno essenzialmente tre: 14 maggio:arriverà il consueto monitoraggio settimanale che offrirà un quadro ...

