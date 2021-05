Quando il blazer si trasforma in abito diventa il dress più trendy della primavera 2021

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 13 maggio 2021) I vestiti sono i capi più pratici e sbarazzini da indossare in: il trend vuole di nuovo la stampa a fiori protagonista ed ecco spuntare all’orizzonte il. Hanno già dominato le passerelle invernali, e non hanno intenzione di farsi da parte: sono i, la versione long e sensualegiacca maschile che è entrata da diverso tempo nel guardaroba femminile,ndo ufficialmente un capo must have per key look eleganti e glamour da sfoggiare in vista di cerimonie o aperitivi di. Con un paio di sneakers ilsiin un vestito pratico e casual, ma dall’appeal sempre glam, con un paio di décolletté e slingback, si ...