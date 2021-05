Puglia, vaccini: partite le prenotazioni per i 56-57enni. Da lunedì pomeriggio per gli over 40 Comunicazione della Regione (Di giovedì 13 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Regione Puglia apre alle vaccinazioni anti covid anche per la fascia dei 40-49enni. Così come previsto dall’ordinanza del commissario nazionale per l’emergenza covid, generale Figliuolo, la Regione ha deciso di aggiornare la timeline per le prenotazioni, sempre in maniera graduale e per ordine di età. Sono al momento aperte le prenotazioni per la fascia over 50, per i nati tra il 1964 e il 1965. Da sabato 15 maggio, dalle 14.00, le prenotazioni saranno aperte per una fascia più ampia: sarà il turno dei nati tra il 1966 e il 1969 (4 anni contemporaneamente). lunedì 17 maggio, alle 14.00, si apriranno le prenotazioni per la fascia degli ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Laapre alle vaccinazioni anti covid anche per la fascia dei 40-49enni. Così come previsto dall’ordinanza del commissario nazionale per l’emergenza covid, generale Figliuolo, laha deciso di aggiornare la timeline per le, sempre in maniera graduale e per ordine di età. Sono al momento aperte leper la fascia50, per i nati tra il 1964 e il 1965. Da sabato 15 maggio, dalle 14.00, lesaranno aperte per una fascia più ampia: sarà il turno dei nati tra il 1966 e il 1969 (4 anni contemporaneamente).17 maggio, alle 14.00, si apriranno leper la fascia degli ...

