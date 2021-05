Puglia, vaccini: da oggi pomeriggio le prenotazioni dei nati nel 1964 e nel 1965. Nuova fornitura di dosi. Italia: da lunedì prenotazioni per i 40-49enni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalle 14 odierne chi, residente in Puglia, è nato fra l’1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965 può prenotare la vaccinazione anti corona virus. Può farlo online (La Puglia ti vaccina) o telefonando al call center (800713931) oppure andando in farmacia. In Puglia serviva rimpinguare la fornitura di dosi e ciò è avvenuto nelle scorse ore. Nella regione ieri pomeriggio era stata raggiunta quota 96,1 per cento di dosi utilizzate rispetto a quelle tuttora disponibili, ciò che ha posto la Puglia ad essere la regione con il maggiore numero di somministrazioni in rapporto alla disponibilità di dosi. Intanto a livello nazionale si prospettano le vaccinazioni per ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalle 14 odierne chi, residente in, è nato fra l’1 gennaioed il 31 dicembrepuò prenotare la vaccinazione. Può farlo online (Lati vaccina) o telefonando al call center (800713931) oppure andando in farmacia. Inserviva rimpinguare ladie ciò è avvenuto nelle scorse ore. Nella regione ieriera stata raggiunta quota 96,1 per cento diutilizzate rispetto a quelle tuttora disponibili, ciò che ha posto laad essere la regione con il maggiore numero di somministrazioni in rapporto alla disponibilità di. Intanto a livello nazionale si prospettano le vaccinazioni per ...

