PS5 lascia a bocca aperta con Ratchet & Clank | Rift Apart? ' Stiamo solo scalfendo la superficie'

Ratchet & Clank: Rift Apart, l'ultimo titolo di Insomniac, sembra incredibile e, secondo il technology director Mike Fitzgerald, i giochi e gli sviluppatori stanno ancora "scalfendo la superficie" di ciò che PS5 può fare. Parlando con The Verge, Fitzgerald ha approfondito la realizzazione di Rift Apart e ha svelato come ha plasmato la comprensione di PS5 da parte dello studio. Lo studio ha ripubblicato Marvel's Spider-Man sulla console e aveva Marvel's Spider-Man: Miles Morales pronto per il lancio a novembre 2020, ma Rift Apart è il primo gioco di Insomniac progettato per PS5. Lo studio ha imparato molto sulla console durante il suo sviluppo e Fitzgerald afferma che c'è ancora molto da ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 lascia God of War Ragnarok rinviato per fare 'spazio' a Horizon? ... il sempre bene informato Jason Schreier ha twittato un frase che purtroppo lascia presagire guai ... Sicuramente, non appena God of War Ragnarok vedrà la luce, i possessori di PS5 ne vedranno delle ...

Ratchet & Clank: Rift Apart è pronto a conquistare la nuova generazione ... con l'hardware di PS5 che consente di passare da una cut - scene al gameplay senza soluzione di ... Proprio l'interfaccia è quel che lascia intendere di non essere di fronte a un film d'animazione, tale ...

PS5: Bend Studios si lascia alle spalle Days Gone? Nuovo AAA in sviluppo Tom's Hardware Italia Sony: in cantiere ben 25 nuovi giochi per PS5 Secondo quanto si apprende da una recente intervista rilasciata a Wired, sembra che Sony abbia in cantiere lo sviluppo di 25 nuovi titoli per PS5.

God of War Ragnarok rinviato per fare “spazio” a Horizon? Arrivano nuove, preoccupanti conferme circa il fatto che il prossimo God of War Ragnarok su PS5 possa non vedere la luce entro il 2021.

