PS5 disponibile su Gamestop | nuovo clickday oggi 13 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Come promesso dalla compagnia, anche questa settimana sono disponibili nuove PS5 sul sito di: scopriamo insieme quando inizia ilpomeriggioha da tempo promesso delle nuove scorte di PlayStation 5 ogni settimana. Scorte in quantità ovviamente limitata, considerando quante poche ce ne siano in giro e in quanta difficoltà si trovi Sony nel produrle. Ammettiamo che questo lancio di generazione è stato piuttosto lento e moltissimi di voi (e di noi) si ritrovano ancorasenza una console di nuova generazione fra le mani. Basterà pazientare, ovviamente, perché i tempi sono quelli che sono e la pandemia da Coronavirus non sta aiutando la produzione. Intanto, però,ha annunciato unper acquistare ...

Il DualSense riceverà due nuove colorazioni, Midnight Black e Cosmic Red. Come anticipato da alcuni rumor nei giorni scorsi, Sony ha annunciato oggi pomeriggio le prime due colorazioni del DualSense, ...Come promesso dalla compagnia, anche questa settimana sono disponibili nuove PS5 sul sito di Gamestop: scopriamo insieme da quando.