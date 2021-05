PS5 ancora introvabile ma la produzione aumenterà nel corso dell'estate (Di giovedì 13 maggio 2021) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente parlato di PlayStation 5 e del fatto che la console continua ad essere introvabile. Il dirigente ha illustrato i piani della compagnia per risolvere il problema della carenza di scorte. In un'intervista con Wired, Ryan ha parlato delle misure adottate per affrontare la carenza di scorte. "Stiamo lavorando il più duramente possibile per migliorare questa situazione", ha detto Ryan. "La produzione aumenterà durante l'estate e certamente nella seconda metà dell'anno, e speriamo di vedere una sorta di ritorno alla normalità in termini di equilibrio tra domanda e offerta durante questo periodo". La carenza di PlayStation 5 non ha danneggiato le prestazioni della console ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente parlato di PlayStation 5 e del fatto che la console continua ad essere. Il dirigente ha illustrato i piania compagnia per risolvere il problemaa carenza di scorte. In un'intervista con Wired, Ryan ha parlatoe misure adottate per affrontare la carenza di scorte. "Stiamo lavorando il più duramente possibile per migliorare questa situazione", ha detto Ryan. "Ladurante l'e certamente nella seconda metà'anno, e speriamo di vedere una sorta di ritorno alla normalità in termini di equilibrio tra domanda e offerta durante questo periodo". La carenza di PlayStation 5 non ha danneggiato le prestazionia console ...

