Provocazione al confine nord per trascinare anche Hezbollah nella guerra contro Israele (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle sei di sera è finito il terzo giorno del conflitto tra gruppi armati di Gaza e forze militari di Israele ed è cominciato il quarto. Secondo fonti multiple (da al Jazeera all'esercito israeliano) tre razzi sono stati sparati dal sud del Libano contro Israele e sono finiti in mare, ma mentre questo giornale va in stampa non sembra l'inizio della temutissima guerra a tenaglia – razzi di Hamas da sud e missili del gruppo libanese Hezbollah da nord – che potrebbe costringere la popolazione di Israele per tutta la sua lunghezza a rifugiarsi nei bunker. L'esercito israeliano ha detto subito "stiamo investigando quello che è accaduto",suona come una reazione cauta e molte fonti hanno ipotizzato che i razzi potrebbero essere stati sparati da un gruppo palestinese che ha ...

