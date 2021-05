Prova d'orgoglio per il Crotone, battuto 2-1 il Verona (Di giovedì 13 maggio 2021) Crotone (ITALPRESS) – Il Crotone batte l'Hellas Verona per 2-1 scavalcando il Parma e abbandonando così l'ultimo posto in classifica. A decidere il match le reti di Ounas e Messias – con l'autogol di Molina a concedere una gioia agli ospiti – che regalano 3 punti a Cosmi importanti più che altro per il morale. Neanche il tempo di prendere le misure all'avversario che l'Hellas Verona va sotto: Simy lavora un bel pallone sulla sinistra, entra in area e serve Ounas che, pur calciando in maniera sporca, batte Pandur sul palo lunga portando avanti il Crotone. La squadra di Cosmi, nonostante la retrocessione ormai certa, dimostra di tenere al match e sfiora anche il raddoppio ancora con Ounas, ma stavolta Pandur sbarra la strada respingendo la conclusione. L'Hellas Verona non sembra essere in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)(ITALPRESS) – Ilbatte l'Hellasper 2-1 scavalcando il Parma e abbandonando così l'ultimo posto in classifica. A decidere il match le reti di Ounas e Messias – con l'autogol di Molina a concedere una gioia agli ospiti – che regalano 3 punti a Cosmi importanti più che altro per il morale. Neanche il tempo di prendere le misure all'avversario che l'Hellasva sotto: Simy lavora un bel pallone sulla sinistra, entra in area e serve Ounas che, pur calciando in maniera sporca, batte Pandur sul palo lunga portando avanti il. La squadra di Cosmi, nonostante la retrocessione ormai certa, dimostra di tenere al match e sfiora anche il raddoppio ancora con Ounas, ma stavolta Pandur sbarra la strada respingendo la conclusione. L'Hellasnon sembra essere in ...

