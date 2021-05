Principe Harry ancora contro la famiglia reale: “Dopo quello che è successo a mia mamma…” (Di giovedì 13 maggio 2021) A due mesi dall’intervista choc rilasciata ad Oprah Winfrey, il Principe Harry è tornato a parlare della sua vita nella famiglia reale. Il fratello di William ospite di Dax Shepard nel podcast Armchair Expert, ha dichiarato che voleva abbandonare la vita di corte Dopo quello che è accaduto a sua mamma Diana. Il marito di Meghan ha anche rivelato che quando stava a Palazzo si sentiva come in uno zoo. “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show. In pratica era un mix tra quel film e un vero e proprio zoo. Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene, ma volevo lasciare la vita reale per quello che era successo a mamma. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. – ha continuato il ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 maggio 2021) A due mesi dall’intervista choc rilasciata ad Oprah Winfrey, ilè tornato a parlare della sua vita nella. Il fratello di William ospite di Dax Shepard nel podcast Armchair Expert, ha dichiarato che voleva abbandonare la vita di corteche è accaduto a sua mamma Diana. Il marito di Meghan ha anche rivelato che quando stava a Palazzo si sentiva come in uno zoo. “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show. In pratica era un mix tra quel film e un vero e proprio zoo. Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene, ma volevo lasciare la vitaperche eraa mamma. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. – ha continuato il ...

