Primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giù del 95%, casi gravi del 99% (Di giovedì 13 maggio 2021) L'università di Ferrara ha passato al setaccio 37mila immunizzati nella provincia di Pescara. Un solo decesso: una donna di 96 anni. Sintomi gravi ridotti quasi a zero. La prima dose di AstraZeneca previene del 100% la mortalità. Il richiamo di Pfizer protegge anche se dato in... Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) L'università di Ferrara ha passato al setaccio 37mila immunizzati nella provincia di Pescara. Un solo decesso: una donna di 96 anni. Sintomiridotti quasi a zero. La prima dose di AstraZeneca previene del 100% la mortalità. Il richiamo di Pfizer protegge anche se dato in...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - TgLa7 : #Moderna, richiamo funziona su varianti Brasile e Sudafrica. Primi dati, aumenta anticorpi ed è ben tollerato - kingmax_g : RT @repubblica: ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - Paesedellanima : RT @repubblica: ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Migranti sbarcati in Italia: i dati dei primi cinque mesi #migranti -