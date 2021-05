Prima Pagina | Tuttosport | “Juve 100 con CR7 e Dybala Grande Milan! Toro indegno”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “100 con CR7 e”.Apre così ladell’edizione odierna di “”. “Ronaldo e la Joya tagliano il traguardo delle cento reti in Serie A. I bianconeri ribaltano il Sassuolo e mantengono vive le speranze di un piazzamento tra le prime quattro.. Pioli, Champions sempre più vicina: Theo (2), Kessie (su rigore), Diaz e Rebic (3) firmano la goleada. Granata disastrosi, la salvezza è ancora lontana. Muriel-Pasalic, la Dea torna 2ª! Champions a un passo. Battuto il Benevento, controsorpasso al Napoli. Sabato la qualificazione può essere aritmetica. L’Inter non fa sconti, ma furia Lautaro. Marotta: Conte? Speriamo resti”.

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #12maggio: l’industria italiana recupera 100 miliardi. Dl… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Conte al Fatto: 'Programma M5s pronto. Alleati al Pd, mai succubi' LEGGI:… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 12 maggio 2021 ?? Gli aggiornamenti su - TuttoSalerno : Prima Pagina: La Città - Manovre per cedere la società. Lotito tentato dal fondo estero - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: 'Vaccini aperti ai quarantenni. Ipotesi sino alle 24. Sì degli esperti, il coprif… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina

Siamo la Roma

- Roma: il Tesoro offre in asta BTp a 3, 7 e 30 anni fino a 9,25 mld. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2A,, Atlantia, Azimut, Enav, Fincantieri, Inwit, ...I titoli principali sulladel quotidiano sportivo, L'Equipe La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulladi oggi, giovedì 13 maggio 2021, de 'L'Equipe': PARIS DEFEND SON ...Castano Primo è fra le città protagoniste della Borsa Internazionale del Turismo, quest’anno in versione digitale fino a domani, venerdì 14 maggio-castanoprimo borsa turismo bit ...Serie A, vincono tutte le squadre in corsa per la Champions" è il titolo scelto dal Corriere della Sera, in prima pagina, per l'apertura della sua edizione odierna. Il ...