Presunti pestaggi a Pavia | la gip annulla l’archiviazione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Potrebbero aprirsi nuovamente le indagini, molto più approfondite, in merito aiavvenuti nel carcere didopo le rivolte di marzo 2020. L’esposto presentato dai detenuti, presunte vittime di, era stato archiviato mesi fa. Ma arriva il colpo di scena: la giudice Valentina Nevoso hatosuggerendo di fare ulteriori indagini. Esulta l’associazione Antigone che ha seguito il caso fin dall’inizio tramite l’avvocata Simona Filippi. L’esposto dei detenuti riguarda uno che avrebbero subito all’indomani della rivolta dell’8 marzo, quella che ha riguardato diversi istituti penitenziari. Secondo la loro ricostruzione gli agenti si sarebbero prima presentati nelle loro celle, verso le due di notte, per ...

Potrebbero essere riaperte le indagini sui pestaggi ai danni di detenuti del carcere di Torre del Gallo. Il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha accolto il primo di quattro reclami presentati, con l'avvocato Pierluigi ...