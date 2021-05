Prenotazione vaccini: come funziona la piattaforma Poste Italiane e in quali Regioni (Di giovedì 13 maggio 2021) In alcune Regioni la Prenotazione vaccini Covid può essere fatta utilizzando la piattaforma online Poste Italiane, sviluppata e messa a disposizione per tutte le Regioni Italiane, e in modo totalmente gratuito. Non tutte però ad oggi la utilizzano. Ad oggi si contano solo Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, Lombardia. Dal 14 maggio si aggiunge anche la Sardegna. Sull’isola infatti venerdì 14 le prenotazioni aprono ai cittadini over 50, con il passaggio al sistema di Prenotazione di Poste Italiane, finora operativo solo per la raccolta dei dati e il tracciamento delle dosi somministrate nell’hub vaccinale della Fiera di Cagliari, scelto come centro pilota per la fase di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) In alcunelaCovid può essere fatta utilizzando laonline, sviluppata e messa a disposizione per tutte le, e in modo totalmente gratuito. Non tutte però ad oggi la utilizzano. Ad oggi si contano solo Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, Lombardia. Dal 14 maggio si aggiunge anche la Sardegna. Sull’isola infatti venerdì 14 le prenotazioni aprono ai cittadini over 50, con il passaggio al sistema didi, finora operativo solo per la raccolta dei dati e il tracciamento delle dosi somministrate nell’hub vaccinale della Fiera di Cagliari, sceltocentro pilota per la fase di ...

