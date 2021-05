Premier League 2020/2021, scossa Liverpool: 4-2 al Manchester United (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Liverpool batte un colpo e si porta a -4 dal quarto posto occupato dal Chelsea e con una partita da giocare. Ad Old Trafford i reds battono il Manchester United con un netto 4-2 che porta le firme di Jota (34?), Firmino (45+3?), Firmino (47?) e Salah (90?). Un successo in rimonta visto l’1-0 siglato in avvio di gara da Bruno Fernandes su assist di Wan-Bissaka. Al 68? è Rashford a riportare in partita i red devils prima del poker definitivo siglato dall’egiziano ex Roma. Si riapre tutto in zona Champions e ora il Liverpool ci crede. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilbatte un colpo e si porta a -4 dal quarto posto occupato dal Chelsea e con una partita da giocare. Ad Old Trafford i reds battono ilcon un netto 4-2 che porta le firme di Jota (34?), Firmino (45+3?), Firmino (47?) e Salah (90?). Un successo in rimonta visto l’1-0 siglato in avvio di gara da Bruno Fernandes su assist di Wan-Bissaka. Al 68? è Rashford a riportare in partita i red devils prima del poker definitivo siglato dall’egiziano ex Roma. Si riapre tutto in zona Champions e ora ilci crede. SportFace.

