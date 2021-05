Premier, il Liverpool piega lo United: - 4 dal Chelsea. Frena Ancelotti (Di giovedì 13 maggio 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il rinvio casuato dall'invasione dei tifosi Red Devils sul prato di Old Trafford, va in scena finalmente il match tra Manchester United e Liverpool. Partono forte i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il rinvio casuato dall'invasione dei tifosi Red Devils sul prato di Old Trafford, va in scena finalmente il match tra Manchester. Partono forte i ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier Liverpool Premier, il Liverpool piega lo United: - 4 dal Chelsea. Frena Ancelotti MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il rinvio casuato dall'invasione dei tifosi Red Devils sul prato di Old Trafford, va in scena finalmente il match tra Manchester United e Liverpool. Partono forte i padroni di casa che dopo 10' minuti passano con Bruno Fernandes grazie anche ad una deviazione che sorprende Alisson, i Reds provano a reagire conquistando un rigore, poi ...

