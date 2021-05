Premier, il Liverpool piega lo United: - 4 dal Chelsea. Frena Ancelotti (Di giovedì 13 maggio 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il rinvio casuato dall'invasione dei tifosi Red Devils sul prato di Old Trafford, va in scena finalmente il match tra Manchester United e Liverpool. Partono forte i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il rinvio casuato dall'invasione dei tifosi Red Devils sul prato di Old Trafford, va in scena finalmente il match tra Manchester. Partono forte i ...

Advertising

bolofficial0377 : In questo modo i campioni ti salutano. Ci sono società di calcio che hanno saputo monetizzare anche con la crisi, t… - sportli26181512 : Premier League, calendario e orari della 36^ giornata: Si completa tra sabato e domenica il turno numero 36 di Prem… - nickwolff__ : @AndreaPintore5 @kravotz Oh cazzo.. Il Bayern di pep nel 2014 contro l’Hertha fece 1033 passaggi.. record assolut… - cotugno_ada : Questa sera Scott #Carson giocherà la sua prima partita in Premier League dopo dieci anni. E tra pochi giorni rigio… - RedGiorgio81 : @calcioinglese Ma davvero 35 anni? Se li porta malissimo! Comunque uno degli eroi del Liverpool 2005, da terzo port… -