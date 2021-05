Premier: doppietta di Firmino, il Liverpool batte 4-2 il Manchester United a Old Trafford (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel recupero di Premier League tra Manchester United e Liverpool dopo il rinvio in seguito alle proteste dei tifosi contro la proprietà dello United, i padroni di casa, già aritmeticamente in Champions League, non blindando il secondo posto, cedendo 4-2 contro i Reds, in serie positiva da otto gare, che inseguono la Champions, distante quattro punti, con una gara in meno. Decisivi per Klopp la doppietta di Firmino e i gol di Salah (21 in Premier) e Jota, inutili le reti di Bruno Fernandes (18 in Premier) e Greenwood. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel recupero diLeague tradopo il rinvio in seguito alle proteste dei tifosi contro la proprietà dello, i padroni di casa, già aritmeticamente in Champions League, non blindando il secondo posto, cedendo 4-2 contro i Reds, in serie positiva da otto gare, che inseguono la Champions, distante quattro punti, con una gara in meno. Decisivi per Klopp ladie i gol di Salah (21 in) e Jota, inutili le reti di Bruno Fernandes (18 in) e Greenwood. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

