Pozzuoli | si abbassa i pantaloni e defeca davanti a tutti | la foto diventa virale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un’assurdità quella accaduta nel pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di. Un uomo, come riporta la Pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, in evidente stato d’abbrezza si èto ie hato su una sedia della sala d’attesa del pronto soccorso. Follia in ospedale La scena è stata ripresa da alcuni presenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli abbassa

InterNapoli.it

... come ad esempio nel 1970, quando l'intero Rione Terra , l'antico centro storico di, venne ... ovvero una continua oscillazione dell'altezza del suolo, che si alza e sia causa del ...Il mare si, spinto dalla marea che sta caratterizzando molte zone d'Italia e dall'innalzamento del suolo per il bradisismo. Il problema è evidente soprattutto nella zona della darsena del ...Napoli – Si è toccato veramente il fondo. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha defecato su una sedia del Pronto Soccorso tra l’incredulità degli altri pazienti. Un gesto inqualificabile che lascia intend ...Un uomo, in stato di ebbrezza si è abbassato i pantaloni mentre era in sala di attesa del pronto soccorso e ha defecato sulla sedia ...