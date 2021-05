Potere al Popolo, il sannita Pica nel Coordinamento Nazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPotere al Popolo – Sannio è lieta di annunciare che, al termine delle votazioni interne per la nomina del Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo, è stato eletto membro del detto Coordinamento Cosimo Pica, in qualità di rappresentante territoriale dell’assemblea del Sannio. Contestualmente, sono stati nominati anche Giuliano Granato e Marta Collot come portavoce Nazionale di Potere al Popolo! L’elezione di Cosimo Pica nel Coordinamento Nazionale – si legge nella nota di Pap – rappresenta un riconoscimento importante al radicamento territoriale di PaP nel Sannio, testimoniandone la crescita costante: ciò significa che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoal– Sannio è lieta di annunciare che, al termine delle votazioni interne per la nomina deldial, è stato eletto membro del dettoCosimo, in qualità di rappresentante territoriale dell’assemblea del Sannio. Contestualmente, sono stati nominati anche Giuliano Granato e Marta Collot come portavocedial! L’elezione di Cosimonel– si legge nella nota di Pap – rappresenta un riconoscimento importante al radicamento territoriale di PaP nel Sannio, testimoniandone la crescita costante: ciò significa che ...

