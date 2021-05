“Porta rispetto, non fare il fenomeno del caz..”: il video della lite tra Conte e Lautaro Martinez durante Inter-Roma (Di giovedì 13 maggio 2021) Antonio Conte e Lautaro Martinez: ecco il video della lite ieri durante Inter-Roma. L’allenatore dei nerazzurri ha sostituito Lautaro, entrato al posto di Sanchez infortunato durante il primo tempo, con Pinamonti. Il Toro non ha gradito la sostituzione e l’ha fatto capire prima con qualche gesto di insofferenza e poi con il classico calcio alla bottiglietta. A quel punto Conte è sbottato: “Devi Portare il rispetto, invece di fare il fenomeno del caz…”. Il battibecco è proseguito anche negli spogliatoi. Calciomercato.com commenta che Lautaro è entrato in campo nel peggiore dei modi ed è uscito ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Antonio: ecco ilieri. L’allenatore dei nerazzurri ha sostituito, entrato al posto di Sanchez infortunatoil primo tempo, con Pinamonti. Il Toro non ha gradito la sostituzione e l’ha fatto capire prima con qualche gesto di insofferenza e poi con il classico calcio alla bottiglietta. A quel puntoè sbottato: “Devire il, invece diildel caz…”. Il battibecco è proseguito anche negli spogliatoi. Calciomercato.com commenta cheè entrato in campo nel peggiore dei modi ed è uscito ancora ...

Advertising

Gazzetta_it : #InterRoma #Conte, che lite con Lautaro: 'Porta rispetto e non fare il fenomeno' - LaNotiziaTweet : 'Porta rispetto, non fare il fenomeno del caz..': il video della lite tra Conte e Lautaro Martinez durante Inter-Ro… - FEND142 : RT @ilCallista: Ci sono squadre normali che vincono lo scudetto con 4 giornate di anticipo e regalano punti alle avversarie. Poi ci sono le… - zazoomblog : Inter tensione Conte-Lautaro: “Porta rispetto. Con chi ce l’hai?” - #Inter #tensione #Conte-Lautaro: - infoitsport : Conte, che lite con Lautaro: 'Porta rispetto e non fare il fenomeno' -