Ponte sullo Stretto, Paita: “siamo finalmente arrivati ad un passaggio decisivo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Paita (Italia Viva): “Rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina siamo finalmente arrivati a un passaggio decisivo” “Rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina siamo finalmente arrivati a un passaggio decisivo”. E’ quanto ha affermato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso di Agorà. “Il governo ha annunciato la presentazione dello studio che è molto serio. E’ stato redatto da una commissione formata dai massimi esperti nei vari settori tecnici interessati, chiamati a valutare sia la possibilità che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)(Italia Viva): “Rispetto alla realizzazione deldi Messinaa un” “Rispetto alla realizzazione deldi Messinaa un”. E’ quanto ha affermato Raffaella, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso di Agorà. “Il governo ha annunciato la presentazione dello studio che è molto serio. E’ stato redatto da una commissione formata dai massimi esperti nei vari settori tecnici interessati, chiamati a valutare sia la possibilità che ...

Advertising

AzzolinaLucia : Mi hanno chiesto cosa pensassi del Ponte sullo Stretto. La mia non è una posizione ideologica, semmai di priorità. - raffaellapaita : Costruire il Ponte sullo Stretto di Messina è cruciale per il destino del Meridione e siamo finalmente a un passagg… - fattoquotidiano : PONTE SULLO STRETTO La relazione della Commissione del Mims ha riaperto un dibattito che sembrava chiuso definitiv… - UILperiferic : @fattoquotidiano @MauroColtorti Chi contesta il ponte sullo stretto favorisce la mafia inconsapevolmente: alcuni consapevolmente! - micheladania : RT @LaNotiziaTweet: Il #PontesulloStretto Sì e le case antisismiche No. #Tozzi: “Unirà due cimiteri in caso di terremoto. Solo il 25% della… -