Pomezia, sono iniziati i lavori per l'istallazione dei varchi nel centro cittadino (Di giovedì 13 maggio 2021) Partiti questa mattina i lavori di inserimento di dissuasori a scomparsa nel centro cittadino. Il progetto coinvolge una porzione di strada che va dall'intersezione Via Roma/Largo Plinio a quella di Via Virgilio/Via Guerrazzi, in corrispondenza di piazza Indipendenza, dove saranno installati dei varchi automatici per chiudere temporaneamente al traffico il centro storico. "I lavori prevedono l'installazione di varchi automatici costituiti da colonne in acciaio a scomparsa – ha spiegato l'Assessore Giuseppe Raspa – In concomitanza di manifestazioni, eventi o iniziative, i dissuasori saranno elevati rendendo il centro storico area pedonale". "Un progetto a cui teniamo molto – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – perché abbraccia la ...

