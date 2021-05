«Polemica inutile, solo fake news»: Alberto Angela smonta le voci sulla cancellazione di Ulisse (Di giovedì 13 maggio 2021) «La cancellazione di Ulisse è una fake news, che alimenta polemiche inesistenti. Rai 1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura in prima serata». A parlare è Alberto Angela, durante la presentazione in streaming del suo ultimo libro L’inferno su Roma, il secondo volume della Trilogia di Nerone. Negli ultimi giorni è stato molto chiacchierato lo slittamento della puntata di 12 maggio di Ulisse, l’approfondimento culturale che Alberto Angela guida dal 2000. Ulisse doveva andare in onda sul palinsesto Rai il 12 maggio invece è stato sospeso e al suo posto è stato trasmesso un episodio de Il commissario Montalbano. Angela ha chiarito che non si tratta di una cancellazione: «È uno ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) «Ladiè una, che alimenta polemiche inesistenti. Rai 1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura in prima serata». A parlare è, durante la presentazione in streaming del suo ultimo libro L’inferno su Roma, il secondo volume della Trilogia di Nerone. Negli ultimi giorni è stato molto chiacchierato lo slittamento della puntata di 12 maggio di, l’approfondimento culturale cheguida dal 2000.doveva andare in onda sul palinsesto Rai il 12 maggio invece è stato sospeso e al suo posto è stato trasmesso un episodio de Il commissario Montalbano.ha chiarito che non si tratta di una: «È uno ...

