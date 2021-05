Poker del Liverpool a Old Trafford, lo United va ko (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Liverpool vince a Old Trafford, calando il Poker (4 - 2) nel recupero dell 34/a giornata della Premier League (la partita era in programma il 2 maggio). Il Manchester United era passato in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilvince a Old, calando il(4 - 2) nel recupero dell 34/a giornata della Premier League (la partita era in programma il 2 maggio). Il Manchesterera passato in ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Poker del Liverpool a Old Trafford, lo United va ko: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il Liverpool vince a… - CarloSantaroni : RT @Pinucci63757977: Dopo il tris Arcuri, Parisi, Vecchione, siamo in trepida attesa del poker. Marietto, facce sognà. #13maggio https://t… - luigi_balia : RT @Pinucci63757977: Dopo il tris Arcuri, Parisi, Vecchione, siamo in trepida attesa del poker. Marietto, facce sognà. #13maggio https://t… - TelefilmSpoiler : Il #13maggio del 1944 nasceva ad Andria l'attore NICOLA DI GIOIA. Lo ricordiamo in film come 'Nerone e Poppea' e 'U… - BomprezziMarco : RT @Pinucci63757977: Dopo il tris Arcuri, Parisi, Vecchione, siamo in trepida attesa del poker. Marietto, facce sognà. #13maggio https://t… -