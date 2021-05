Pmi: Guidesi, 'pronti in Lombardia 140 mln per ricapitalizzare, primi per impegno su sviluppo' (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - ricapitalizzare le Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde con 140 milioni di euro complessivi e dare loro la possibilità di rinvestire. Un provvedimento, pilota per tutto il Paese, assunto dalla Giunta regionale della Lombardia, su iniziativa dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi, che consentirà al tessuto imprenditoriale di rafforzare la propria struttura patrimoniale, con un impegno economico unico in Italia, e spingere gli investimenti per la ripresa. Saranno possibili progetti di riconversione e lo sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, la transizione digitale e green, nonché l'attrazione investimenti e il back shoring. "Oggi giochiamo il carico - spiega l'assessore lombardo - questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) -le Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde con 140 milioni di euro complessivi e dare loro la possibilità di rinvestire. Un provvedimento, pilota per tutto il Paese, assunto dalla Giunta regionale della, su iniziativa dell'assessore regionale alloeconomico, Guido, che consentirà al tessuto imprenditoriale di rafforzare la propria struttura patrimoniale, con uneconomico unico in Italia, e spingere gli investimenti per la ripresa. Saranno possibili progetti di riconversione e loaziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, la transizione digitale e green, nonché l'attrazione investimenti e il back shoring. "Oggi giochiamo il carico - spiega l'assessore lombardo - questo ...

