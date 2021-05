Pmi: Guidesi, 'pronti in Lombardia 140 mln per ricapitalizzare, primi per impegno su sviluppo' (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Pmi: Guidesi, 'pronti in Lombardia 140 mln per ricapitalizzare, primi per impegno su sviluppo' (2)... - TV7Benevento : Pmi: Guidesi, 'pronti in Lombardia 140 mln per ricapitalizzare, primi per impegno su sviluppo'... - quibresciait : Guidesi: “Lombardia gioca il carico”, 140 milioni per ricapitalizzare le Pmi - (red.) Ricapitalizzare le Micro, Pic… -