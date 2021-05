PlayStation 5 e carenza di scorte | per Jim Ryan la situazione si normalizzerà prestoHDblog it

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non siete ancora riusciti a mettere le mani su una5, e volete capire quando riuscirete a farlo? Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jimha qualche aggiornamento sul tema.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

paolocosso : PlayStation 5 e carenza di scorte, per Jim Ryan la situazione si normalizzerà presto #hdblog #news #telcoblog… - HDblog : PlayStation 5 e carenza di scorte, per Jim Ryan la situazione si normalizzerà presto - periodicodaily : PlayStation 5: la carenza potrebbe durare fino al 2022 #PlayStation5 #PlayStation #console #videogame #ps5 - GameIndustry_IT : PlayStation 5 - Probabilmente le console mancheranno fino al 2022 - NewsDigitali : Sony conferma che la carenza di PlayStation 5 proseguirà anche nel 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation carenza

Alla fine5 l'hanno trovata in tanti: e non a caso, stando ai dati del 31 marzo 2021, sono già state vendute 7,8 milioni di console in tutto il mondo, e negli Stati Uniti i numeri sono da ......a produrre molte più5 il prossimo anno, la nostra offerta non sarebbe in grado di rispondere alla domanda". Insomma, non c'è scampo. Il principale imputato di questa penuria è la...Non siete ancora riusciti a mettere le mani su una PlayStation 5, e volete capire quando riuscirete a farlo? Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha qualche aggiornamento sul tema.La penuria di semiconduttori ha rallentato la produzione della console e avrà ripercussioni anche sul prossimo anno ...