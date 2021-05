PlayStation 5: 25 giochi in sviluppo, rinvio in vista per il nuovo God of WarHDblog.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Hulst, ai “microfoni” di Wired, ha specificato che i giochi in lavorazione provengono da team sparsi in tutto il mondo e abbracceranno generi diversi garantendo una varietà senza precedenti.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Hulst, ai “microfoni” di Wired, ha specificato che iin lavorazione provengono da team sparsi in tutto il mondo e abbracceranno generi diversi garantendo una varietà senza precedenti.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : PlayStation 5: 25 giochi in sviluppo, rinvio in vista per il nuovo God of War - zazoomblog : PS5: Playstation Studios sta sviluppando più di 25 giochi! - #Playstation #Studios #sviluppando - Stoupwhiff : Il capo di PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha dichiarato in una intervista a Wired, che oltre 25 nuovi… - Eurogamer_it : #Playstation ha un sacco di sorprese in serbo - Mauxa : I giochi #PlayStationPlus di maggio 2021 -