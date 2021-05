Playoff Serie B, Venezia-Chievo Verona: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa sera alle 21 Venezia-Chievo Verona. Cominciano così i Playoff per queste due squadre, che si affronteranno in questa gara secca per realizzare il sogno di sbarcare in Serie A. La vincente affronterà il Lecce, ed il Venezia è avvantaggiato rispetto ai loro avversari. Chi avrà la meglio in questa prima partita dei Playoff? Il Venezia parte avvantaggiato Il Venezia ha disputato una stagione stellare. A differenza dello scorso anno (in cui aveva mancato i Playoff per pochi punti) quest’anno i ragazzi di Zanetti hanno ampiamente centrato l’obbiettivo, e per gran parte della stagione hanno rischiato anche di raggiungere la seconda posizione. Nella fase finale del campionato qualche pareggio e sconfitta di troppo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa sera alle 21. Cominciano così iper queste due squadre, che si affronteranno in questa gara secca per realizzare il sogno di sbarcare inA. La vincente affronterà il Lecce, ed ilè avvantaggiato rispetto ai loro avversari. Chi avrà la meglio in questa prima partita dei? Ilparte avvantaggiato Ilha disputato una stagione stellare. A differenza dello scorso anno (in cui aveva mancato iper pochi punti) quest’anno i ragazzi di Zanetti hanno ampiamente centrato l’obbiettivo, e per gran parte della stagione hanno rischiato anche di raggiungere la seconda posizione. Nella fase finale del campionato qualche pareggio e sconfitta di troppo ...

