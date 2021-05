Playoff Serie B, Cittadella-Brescia: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi alle 18 Cittadella-Brescia aprirà i Playoff della stagione 2020/21 di Serie B. Una stagione opposta per queste due formazioni: il Cittadella ha passato tutto il campionato all’interno della zona Playoff, sfiorando in alcuni casi la promozione diretta. Il Brescia invece è rinato a metà stagione, riuscendo a qualificarsi nelle ultime giornate. Chi vincerà troverà il Monza. Il Cittadella parte avvantaggiato Buona stagione per Venturato, che come lo scorso anno è riuscito a qualificarsi per i Playoff. Nella scorsa stagione era arrivato un 5o posto a 58 punti, quest’anno invece sono 6i a quota 57. Le prestazioni delle ultime giornate hanno portato così i granata a giocare un turno di più, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi alle 18aprirà idella stagione 2020/21 diB. Una stagione opposta per queste due: ilha passato tutto il campionato all’interno della zona, sfiorando in alcuni casi la promozione. Ilinvece è rinato a metà stagione, riuscendo a qualificarsi nelle ultime giornate. Chi vincerà troverà il Monza. Ilparte avvantaggiato Buona stagione per Venturato, che come lo scorso anno è riuscito a qualificarsi per i. Nella scorsa stagione era arrivato un 5o posto a 58 punti, quest’anno invece sono 6i a quota 57. Le prestazioni delle ultime giornate hanno portato così i granata a giocare un turno di più, ...

