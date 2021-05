Playoff Serie B, Cittadella-Brescia: Donnarumma al fianco di Ayé. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto al "Tombolato" per il match valido per il primo turno dei Playoff di Serie ADi Seguito le formazioni ufficiali della sfida valida per il primo turno dei play off di Serie B tra Cittadella e Brescia, con fischio d'inizio alle ore 18:00. In caso di parità al 90' si andrà ai tempi supplementari ma, in caso di ulteriore parità al 120', passerebbe la squadra piazzata meglio nella regular season del campionato cadetto: in questo caso il Cittadella (i veneti sono arrivati sesti mentre i lombardi erano settimi).Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. Allenatore VenturatoBrescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto al "Tombolato" per il match valido per il primo turno deidiADi Seguito ledella sfida valida per il primo turno dei play off diB tra, con fischio d'inizio alle ore 18:00. In caso di parità al 90' si andrà ai tempi supplementari ma, in caso di ulteriore parità al 120', passerebbe la squadra piazzata meglio nella regular season del campionato cadetto: in questo caso il(i veneti sono arrivati sesti mentre i lombardi erano settimi).(4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni,; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. Allenatore Venturato(4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, ...

